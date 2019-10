Dal biancoceleste all'azzurro: Lazio-Italia, vietato fare a meno di Immobile

© foto di www.imagephotoagency.it

Bologna-Lazio 2-2 (21' Krejčí, 23' e 40' Immobile, 31' Palacio)

Una doppietta spietata, che rovina la festa del Bologna e permette ai suoi di tornare a casa con almeno un punto in questo settimo turno di campionato. Così, Ciro Immobile, ha risposto ancora una volta sul campo per mettersi definitivamente alle spalle la burrasca post-Parma.

È impossibile, d'altronde, fare a meno di lui. Per questa Lazio, che oggi più che mai si è affidata al suo cinismo sotto porta per risolvere una partita che si stava mettendo male, molto male. Ma anche per l'Italia del ct Roberto Mancini, che tra gli azzurri vanta sicuramente ben pochi cannonieri del suo livello. E poco importa, dunque, se la storia in Nazionale del bomber campano non è mai stata ricca di esultanze o di successi. “Con la Finlandia mi sono sbloccato e spero di continuare così”, ha dichiarato infatti lo stesso Immobile a Lazio Style Radio dopo il 2-2 del Dall’Ara.

In attesa di godersi l’azzurro, il classe ‘90 si gode il biancoceleste e anche la vetta della classifica marcatori di Serie A. A quota 7 reti (+1 su Duvan Zapata dell’Atalanta), in appena 7 presenze. Niente male, dalle parti di Roma e non solo, per colui che è ormai diventato una certezza del nostro calcio. E i centri complessivi con la Lazio, intanto, salgono a quota 94.