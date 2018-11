Dal Bologna alla SPAL: quattro club di Serie A sulle tracce di Castrovilli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È rimasto a Cremona in prestito per crescere ulteriormente in cadetteria, ora Gaetano Castrovilli è pronto ad approdare in Serie A. Come riporta FirenzeViola.it, il centrocampista di proprietà della Fiorentina sarebbe infatti finito nel mirino di Bologna, Empoli, Atalanta e SPAL. Per Castrovilli in questa stagione si contano undici presenze, due gol e due assist.