Dal Brasile: fatta Gabigol-Flamengo, manca solo una firma dell'Inter

Il passaggio di Gabigol in prestito al Flamengo sembra oramai cosa fatta. Secondo il portale Colunadoflamengo.com il club brasiliano, per l'ufficialità, sta aspettando soltanto un documento controfirmato dall'Inter. Gabigol intanto alloggia in un hotel di Rio de Janeiro in attesa di novità, ma tutto lascia pensare che già nelle prossime ore potrà festeggiare l'annuncio della sua nuova avventura.