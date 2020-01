© foto di Giacomo Iacobellis

Novità dal Brasile in merito al futuro di Gabigol. In settimana, scrive 'Globoesporte', l'attaccante verdeoro interromperà le sue vacanze per sbarcare a Milano e fare il punto con la dirigenza dell'Inter sul suo futuro.

In questo momento, l'offerta più importante è quella del Flamengo: 16 milioni di euro per l'80% del cartellino. Troppo poco per i nerazzurri, che hanno avuto anche una chiacchierata col West Ham. Gabriel Barbosa però vuole vederci chiaro e, per questo motivo, sarà presto in Italia col suo entourage.