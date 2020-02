vedi letture

Dal Brasile, l'ex Fiorentina Pedro fa causa al Fluminense per alcuni benefit

Pedro, ex attaccante della Fiorentina trasferitosi al Flamengo nell'ultimo mercato di gennaio, ha intentato una causa al Fluminense per oltre 2 milioni di dollari. Secondo quanto riporta Globoesporte, infatti, al brasiliano non sarebbe stato corrisposto il pagamento di alcuni benefit e compensi. Niente a che vedere con la Fiorentina, anche perché ci sarebbe di mezzo l'infortunio al ginocchio di Pedro, avvenuto nell'agosto 2018 che, secondo i suoi rappresentanti, avrebbe dovuto essere considerato come "incidente sul lavoro".