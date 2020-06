Dal Brasile: la Roma sul giovane Jackson Porozo, ma su di lui c'è anche il Milan

Secondo quanto riportato da Lance, la Roma avrebbe messo gli occhi su un laterale brasiliano per rinforzare la propria difesa: si tratta di Jackson Porozo, classe 2000 in rotta con il Santos e voglioso di trasferirsi per continuare la propria crescita. Sul giocatore però ci sono anche Milan e Ajax, tanto che il suo agente Ulisses Jorge apre al trasferimento in Europa: “Abbiamo due proposte dall’Europa. Il giocatore non desidera più proseguire con il Santos e cercheremo solo il meglio per lui“.