Dal Brasile: offerta Fiorentina per Perri bassa, il San Paolo non lo svende

© foto di Federico De Luca

Lucas Perri rimane nelle mire della Fiorentina per il mercato di gennaio, vista anche la partenza quasi certa di Dragowski, ma in questo momento l'offerta viola e la richiesta del San Paolo sono molto distanti. Stando a quanto riferisce UOL, portale brasiliano, il portiere è considerato una stella emergente dal club paulista che ha ritenuto la prima offerta di Corvino estremamente bassa e lontana da quanto il carioca viene valutato anche in prospettiva futura.