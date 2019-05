Dal bussolotto alla certezza: Gollini è diventato il muro dell'Atalanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il miglior attacco della Serie A vale il terzo posto. E infatti si parla tantissimo dei numeri offensivi dell'Atalanta: giusto, perché la squadra di Gasperini è soprattutto una divertente macchina da gol. Anche quando Zapata s'inceppa e il Papu non può ballare. Ci sono numeri, nella Dea, che però saltano meno agli occhi, ma sono altrettanto decisivi. Quelli dei portieri.

Dal bussolotto alla certezza. A inizio stagione, Gasp era stato abbastanza chiaro: nessuna gerarchia prestabilita fra Etrit Berisha e Pierluigi Gollini. Li avrebbe alternati col bussolotto. Vero a metà, ovviamente, perché se in effetti i due portieri hanno raggiunto (proprio oggi) lo stesso numero, 18, di gare disputate in campionato, è altrettanto vero che Berisha ha avuto una lunghissima striscia di gare consecutive da titolare. Dalla 10^ alla 25^. E che da allora una striscia altrettanto lunga è toccata in dote a Gollini, titolare indiscusso, con numeri da Champions, di questo finale di stagione.

18 a 18: con la gara odierna contro il Genoa, entrambi hanno giocato lo stesso numero di gare in campionato, dicevamo. La statistica sorride però a Gollini: 19 gol subiti, contro i 25 del collega. Non una distanza abissale, ovvio. Ma è un dato di fatto che il giovane bolognese stia trasmettendo certezze a tutta la squadra, anche oggi con una gran parata su Romero. In una partita che per xG sarebbe potuta tranquillamente andare al Genoa (1,73 a 1,53) È la consacrazione di una carriera a corrente alternata, tra alti e bassi: Fiorentina e Manchester United, poi Verona e Aston Villa. Infine Atalanta, ma inizialmente da riserva conclamata. Ora Gollorius ha attaccato in via definitiva la spina. E si è preso, con forza e continuità, la ribalta.