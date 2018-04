Dal Cagliari a Cagliari, dall'esonero di Delneri al futuro in bilico per Oddo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalla quattordicesima giornata della Serie A 2017/2018, l'Udinese ha deciso di cambiare in panchina. Via Luigi Delneri, dentro Massimo Oddo. L'ex tecnico del Chievo Verona aveva vinto 4 gare con 0 pareggi e 8 sconfitte per una media di 1 punto per ogni partita in cui aveva allenato con la sconfitta fatale proprio contro il Cagliari che Oddo affronterà nella prossima gara di campionato. 19 le gare dell'ex allenatore del Pescara con 6 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte: 21 punti con una media di 1,11 punti a partita ma ben otto ko di fila. E' cambiato poco dopo il cambio tecnico, le cinque vittorie consecutive di dicembre sono oramai un lontano ricordo e la partita contro la formazione di Diego Lopez sembra uno spartiacque non soltanto per la stagione dell'Udinese ma anche per lo stesso Oddo. Per evitare un nuovo ribaltone, come accaduto a novembre con Delneri.