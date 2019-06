Dal Calcio Storico a Ligabue: Commisso, manca solo il primo colpo viola

© foto di Giacomo Morini

Rocco Commisso ha portato tanto, tantissimo, entusiasmo a Firenze. La città è rinata dopo il cambio di proprietà, i tifosi sono felici, ma da un certo punto di vista anche impazienti, visto che ancora non è arrivato il primo colpo sul mercato, quello che potrebbe scaldare ancora di più i cuori del popolo viola.

Visite in città - Il patron gigliato ha trascorso gli ultimi giorni a Firenze e dopo essere stato Magnifico Messere nella finale del Calcio Storico Fiorentino che si è disputata, come da tradizione, il 24 giugno, giorno del patrono della città, ha fatto visita, ancora una volta, al sindaco di Firenze Dario Nardella, all'ospedale pediatrico Meyer, ha svolto un servizio fotografico sul Ponte Vecchio e ha partecipato al concerto di Ligabue di ieri sera allo stadio Artemio Franchi. Tante visite, tanti incontri, ma ancora nessun acquisto e il nome di Federico Chiesa al centro di tutto, con Commisso che ha affermato in più di un'occasione di volerlo trattenere a tutti i costi. In ogni caso la prossima settimana sarà probabilmente quella giusta per vedere il primo volto nuovo per la Fiorentina che verrà.