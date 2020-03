Dal campo al mercato. Juve-Inter, Icardi e un'operazione che potrebbe ripartire

Il nome di Mauro Icardi continua a essere in orbita Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport non è affatto certo che il Paris Saint Germain eserciti il diritto di riscatto per l'argentino e i bianconeri sono alla finestra per cercare di capire se potranno provare l'affondo, specie se Higuain non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021. Molto dipenderà anche dal futuro di Maurizio Sarri.