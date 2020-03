Dal campo al mercato. Juve-Inter, sfida per Tonali: bianconeri avanti ma Marotta non molla

Possibile accelerazione per Inter e Juventus sul fronte Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Cellino spera di incassare più di 50 milioni di euro e in questo momento i bianconeri sembrano in vantaggio, visto che si sono mossi in grande anticipo e puntano a strappare il sì del giocatore. Dall'altra parte però i nerazzurri non stanno a guardare, consapevoli del fatto che avere in rosa un giovane italiano classe 2000 con queste caratteristiche sarebbe molto importante.