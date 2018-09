Dal caso D. Costa al tacco del Mapei: Di Francesco nell'occhio del ciclone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Assist per Boateng, spizzata di testa per Ferrari e gol di tacco per il definitivo 3-1 contro l'Empoli. La partita di Federico Di Francesco, stasera, rasenta (o quasi) la perfezione. Esattamente la risposta che serviva dopo una settimana a dir poco complicata.

Al centro dello scandalo e delle polemiche per via dello 'scontro ravvicinato' con Douglas Costa, l'esterno classe '94 è riuscito infatti a tornare nell'occhio del ciclone esclusivamente per meriti propri. Sempre più incisivo nel tridente con Boateng e Berardi, sempre più protagonista nel Sassuolo champagne di mister De Zerbi. D'altronde, era stato proprio l'ex tecnico del Benevento a difenderlo a spada tratta dopo la gara con la Juventus, confermandogli pieno sostegno e fiducia: "Di Francesco è un ragazzo esemplare e l'ho visto turbato in questi giorni. Io probabilmente non sarei stato bravo come lui e avrei reagito. Non è giusto far passare una vittima per provocatore, gli altri devono portarci rispetto", aveva dichiarato in conferenza.

Quest'esempio di maturità è stato chiarissimo al Mapei. Proprio nel momento in cui l'attenzione mediatica poteva destabilizzarlo, Di Francesco ha alzato la testa e si è regalato infatti una notte da protagonista assoluto dinanzi ai propri tifosi. E l'impressione è quella che il gol segnato stasera sia destinato a non essere certo l'unico in questo campionato (solo una rete in Serie A col Bologna la scorsa stagione)...