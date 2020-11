Dal Cile: è "guerra Conte-Rueda" ma contro il Perù Sanchez vuole esserci

Lo scontro dialettico tra i suoi allenatori, Antonio Conte per l'Inter e Reinaldo Rueda per il Cile, non ha cambiato di una virgola la voglia di esserci di Alexis Sanchez nella sfida che stasera la Roja giocherà contro il Perù, molto importante ai fini della qualificazione ai prossimi Mondiali. Secondo El Mercurio di oggi si tratta addirittura di "guerra" tra i due tecnici, naturalmente a colpi di dichiarazioni, ma non è chiaro che l'attaccante verrà schierato o meno. Lui ha chiesto di esserci, ma allo stesso tempo il ct ha chiarito che non verranno presi rischi inutili e Pinares è stato provato nei titolari, per essere pronto in caso di ko del compagno.