Dal Circo Massimo al "vi vengo a prendere". Le 10 frasi di Monchi a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ramon Verdejo Monchi non è più il direttore sportivo della Roma. Dal giorno della sua presentazione, il 3 maggio del 2017, al "vi vengo a prendere" del 7 marzo del 2019, sono stati ventidue mesi in cui i giallorossi sono arrivati al terzo posto, una volta in semifinale di Champions League e l'altra agli ottavi. Ecco la raccolta delle dieci frasi del dirigente spagnolo.

"Ora provo ad analizzare la domanda e dico subito una cosa: il problema maggiore nel nostro lavoro non è vendere, ma comprare male. Tutti insieme lavoreremo per una strategia condivisa e idonea per ottenere i successi. Crede che io sia venuto qui e abbia lasciato casa mia per non vincere?" - 3 maggio 2017 - presentazione alla stampa.

"In ogni caso non dico che la Roma dovrà vendere, la Roma analizzerà tutte le offerte che perverranno in termini economici e sportivi: la Roma non ha un cartello su cui è scritto si vende, ha un cartello in cui c‘è scritto si vince" - 3 maggio 2017 - presentazione alla stampa.

"Come ho detto durante la presentazione, non abbiamo intenzione di vendere i nostri migliori giocatori, vogliamo affidare al nuovo allenatore una squadra competitiva e pronta per vincere. Per Rüdiger non abbiamo ricevuto offerte: ci sono zero possibilità che vada via" - 14 giugno 2017 - presentazione Di Francesco.

"Il prossimo anno ci vediamo al Circo Massimo. Manolas resta" - 8 luglio 2017 - Primo giorno di ritiro.

"Devo guardare avanti, lavorare per costruire una Roma più vicina a quello che i tifosi vogliono. Sportivamente oggi siamo distanti, ma credo che sia il momento di stare più zitti e lavorare di più, di mettere sopra al tavolo tutto quello che abbiamo dentro e di capire che i tifosi sono arrabbiati. Guardare indietro penso che non frega niente adesso, dobbiamo guardare avanti, assumerci ognuno le nostre responsabilità" - 1 febbraio 2018 - conferenza stampa fine mercato invernale.

"Io mi sento speciale. Avevo bisogno di una squadra che fosse convinta di prendere non solo un ds, ma anche la persona. Nel mio lavoro la persona è ugualmente importante che un direttore sportivo" - 30 marzo 2018 - Fox Sport.

"Stiamo provando a costruire qualcosa per il presente e per il futuro. Manca ancora qualcosa, ma avevamo bisogno di questa piccola rivoluzione" - 20 luglio 2018 - Repubblica.

"Assumere e esonerare gli allenatori è una mia competenza perché dalle decisioni dell’allenatore dipende il progetto sportivo" - 8 settembre 2018 - Sport Illustrated.

"Non sono venuto qui per vendere Salah, Rudiger o altri ma inizialmente per sistemare i numeri, poi piano piano l’anno scorso abbiamo fatto un mercato normale o almeno quello che pensavo fosse normale e buono per il club. L’ho fatto sempre puntando su giovani e giocatori fatti" - 31 dicembre 2018 - Sky.

"Siete bravi voi, in sei mesi vengo a prendervi uno a uno” - 7 marzo 2019 - Gazzetta dello Sport.