Dal Crotone al Ferencvaros: le prossime gare della Juve. CR7 rischia di saltarne quattro

E' emersa in data odierna la positività di Cristiano Ronaldo dopo i test effettuati in Nazionale durante la sosta per la Nations League. Il giocatore dovrebbe esser costretto a restare dunque in isolamento in patria per la quarantena di 14 giorni. Attese a riguardo conferme ufficiali, intanto il rischio è che possa saltare sfide importanti: tra quindici giorni c'è il Barcellona di Messi a Torino. Per il Protocollo Uefa, infatti, deve negativizzarsi almeno 7 giorni prima della sfida Champions e a -15 sembra difficile che recuperi in tempo.

17.10 Crotone-Juventus

20.10 Dinamo Kiev-Juventus

25.10 Juventus-Verona

28.10 Juventus-Barcellona

01.11 Spezia-Juventus

04.11 Ferencvaros-Juventus