Dal dischetto sblocca Joao Pedro, Cagliari-Frosinone 1-0 all'intervallo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Partita tesa e di importanza capitale alla Sardegna Arena, caratterizzata da poche emozioni e ritmi piuttosto blandi. La formazione di Maran sblocca grazie a Joao Pedro, implacabile dal dischetto, e si limita a controllare le sterili offensive del Frosinone, che era stato più pericoloso nella prima parte della frazione.

Il Cagliari fa la partita, gli ospiti hanno le occasioni per sbloccarla. Nella prima parte il canovaccio è chiaro e si interrompe solo con il vantaggio dei padroni di casa, che costringe la squadra di Baroni ad alzare il baricentro e a cercare strade diverse per far male alla difesa sarda. Il Frosinone subisce a lungo il possesso palla avversario ma va vicinissimo alla rete in due occasioni, con Paganini e Ciofani. Entrambi, però, mancano il colpo vincente da posizione molto favorevole. L'unico brivido regalato dal Cagliari, fino al momento decisivo, è un traversone di Lykogiannis che costringe Sportiello alla deviazione in corner. Poi il rigore, causato da un improvvido intervento di Zampano su Ionita e trasformato in modo perfetto da Joao Pedro. All'intervallo è 1-0, ripresa tutta da vivere.