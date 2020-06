Dal divieto d'ingresso al Black Lives Matter. Intanto Balotelli studia la exit strategy

Giornata intensa, almeno dal punto di vista delle emozioni, quella vissuta ieri da Mario Balotelli. L’attaccante, come noto ai ferri corti col Brescia da oramai qualche settimana, ieri mattina si è presentato al centro sportivo delle Rondinelle a Torbole, ma una volta arrivato ecco la brutta sorpresa: gli addetti al campo infatti gli hanno impedito di entrare su preciso ordine della società. Supermario si era presentato per svolgere un allenamento personalizzato, ma il Brescia si è opposto per lo scarso preavviso (e quindi l’impossibilità di organizzare la seduta) e soprattutto per il fatto che il certificato medico mandato dal giocatore qualche giorno fa sarebbe scaduto solo oggi. E così Balotelli, nonostante le telefonate per provare a sistemare la situazione, è dovuto tornare a casa. Nella giornata di oggi potrà regolarmente allenarsi all’interno dell’impianto, anche se proprio in queste ore il giocatore, il suo agente Mino Raiola e il presidente Cellino stanno cercando di trovare una soluzione, una exit strategy che possa accontentare tutti.

Manifestazione in nome di George Floyd - No justice, no peace. Con questo messaggio Supermario ha voluto commentare una foto che lo ritraeva, insieme a degli amici, in Piazza Vittoria a Brescia per la manifestazione antirazzista in onore di George Floyd. L’attaccante da sempre è in prima linea nella lotta al razzismo e anche quest’anno, a Verona, era già stato al centro di presunti insulti da parte di uno spicchio dei tifosi dell’Hellas.