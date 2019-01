© foto di Federico Gaetano

Accostato alla Roma e seguito dal Tottenham, Sander Berge è un nome che potrebbe accendere il mercato invernale. Non per Dimitri De Conde, dt del Genk che ha parlato del gioiellino a TeleRadioStereo: "Non siamo intenzionati a cedere Sander Berge a gennaio e non ho avuto contatti con il direttore Monchi”.