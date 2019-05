Dal gol all'Inter alla doppietta al Napoli: Ropero simbolo della svolta

© foto di PhotoViews

Risultato finale: Bologna-Napoli 3-2

Il lavoro di Sinisa Mihajlovic, ma non solo. La salvezza del Bologna porta anche la firma di Federico Santander, chiamato il Ropero da tutti i tifosi felsinei. Un calciatore in grado di spingere gli emiliani a rialzarsi dopo una prima parte di stagione a dir poco difficile.

Il gol all'Inter ha segnato la svolta. Il successo di misura contro i nerazzurri a San Siro a inizio febbraio ha trasmesso al Bologna la giusta fiducia per ripartire e per inanellare una buona serie di prestazioni e successi. La vittoria contro il Napoli ha rappresentato la settima di fila al Dall'Ara, l'impianto che ha spinto il Bologna verso la decima posizione occupata (almeno) per una notte.

Otto reti complessive. Questo lo score del Ropero alla sua prima annata in Serie A. Un bottino niente male, con la doppietta al Napoli che ha permesso al Bologna di chiudere la stagione con una vittoria e avviando la festa di fronte i propri tifosi. Il Bologna della prossima stagione riparte da Santander, ripartirà anche da Mihajlovic?