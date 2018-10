Dal menagramo Paramithiotti a Zhang: tutti i presidenti dell'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Paramithiotti, tra i fondatori dell'Internazionale nel 1908, venne tacciato d'essere menagramo. Quando era allo stadio, infatti, i nerazzurri perdevano: un giorno arrivò allo stadio con barba e baffa finti e l'Inter vinse. Non gli valse la conferma, però, con Ettore Strauss che divenne presidente assecondando il volere della maggioranza svizzera dei soci del club. Da lì in poi, tanti nomi, molto durati poco tempo: il primo campionato vinto arriva con Carlo De Medici, mentre Ernesto Torrusio, vicino al gerarca fascista Leandro Arpinati, fu l'uomo della trasformazione in Ambrosiana. Il presidente del post-fascismo fu Carlo Masseroni: con lui la società riprese il nome di Inter. Con lui l'arrivo dell'attaccante ungherese István Nyers, e le successive trattative per l'aumento salariale da questi richiesto: l'inizio del calciomercato per come lo conosciamo. Dal 1955 si apre l'epopea targata Angelo Moratti: tra i più importanti imprenditori petroliferi italiani, portò l'Inter sulla vetta del mondo. E segnò un'epoca: Herrera, Facchetti, lo stesso Prisco. Con Moratti nasce la Pinetina: è sua l'idea di costruire un centro sportivo ad Appiano Gentile. Dopo di lui, anni complicati: Ivanoe Fraizzoli diceva di avere tre passioni. Chiesa, moglie e Inter, non per forza in quest'ordine di cose. Vincerà, ma non quanto il suo predecessore. Resta nella memoria una sua gaffe storica. Comprata l'Inter da Moratti (vivo), disse: "Sono particolarmente orgoglioso di aver assunto la presidenza dell'Inter dopo la dipartita di Moratti". Dopo di lui, Ernesto Pellegrini: undici anni, un solo scudetto, ma due Coppa Uefa. Innamorato dell'Inter, come tutti i suoi colleghi. Come Massimo Moratti, che nel 1995 riporta a casa la società, quella di suo padre, quella del suo cuore. Per vent'anni resterà il presidente che non ha vinto nulla, poi qualcosa cambia, e nel giro di pochi anni vince tutto, quello che né lui né altri suoi predecessori erano riusciti a conquistare. Con 11 trofei, è il presidente più vincente nella storia dell'Inter. Tra una presidenza e l'altra, lascia per due anni le redini a Giacinto Facchetti, sotto la cui presidenza i nerazzurri mettono in bacheca il discusso scudetto del 2006. Dal 2013, si apre un nuovo capitolo: arriva Erick Thohir. Cinque anni con l'indonesiano alla guida, zero titoli in bacheca e adesso il ventisettenne Steven Zhang, figlio di Zhang Jindong, rampollo della ricca famiglia proprietaria di Suning.

1908: Giovanni Paramithiotti

1909: Ettore Strauss

1910: Carlo De Medici

1912: Emilio Hirzel

1914: Luigi Ansbacher

1914: Giuseppe Visconti di Modrone

1919: Giorgio Hulss

1920: Francesco Mauro

1923: Enrico Olivetti

1926: Senatore Borletti

1928: Ernesto Torrusio

1930: Oreste Simonotti

1931: Fernando Pozzani

1942: Carlo Rinaldo Masseroni

1955: Angelo Moratti

1968: Ivanoe Fraizzoli

1984: Ernesto Pellegrini

1995: Massimo Moratti

2004: Giacinto Facchetti

2006: Massimo Moratti

2013: Erick Thohir

2018: Steven Zhang