Dal quasi addio al debutto Champions? Allegri e l'all-in Spinazzola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per la fase a gironi, Leonardo Spinazzola era fuori dalla lista europea tanto da pensare che avrebbe potuto lasciare Torino a gennaio. Chiacchiere e rumors, sondaggi, offerte e proposte. Il Genoa, l'Atalanta, solo due delle tante pretendenti. Massimiliano Allegri convinse il giocatore che, col passare delle settimane, ha fatto altrettanto. Recuperato dall'infortunio, stasera il classe '93 di Foligno potrebbe essere davanti alla partita più importante della sua carriera. Sì, perché in Champions League non ha mai giocato e debuttare in quella che per molti è la partita che vale una stagione, per la Juventus e per il suo allenatore, è roba per cuori forti. Il ballottaggio con Martin Caceres, in verità, non è ancora sciolto. Allegri lo farà soltanto nella riunione tecnica di questo pomeriggio, l'uruguaiano rappresenterebbe certamente una scelta di maggior esperienza ma altrettanto più difensiva. L'idea è intrigante e, a livello percentile, è pure avanti a quella Caceres. L'all-in Champions di Allegri.