Dal ko di Fares ai 30 milioni per Petagna: il punto sul mercato della SPAL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doveva essere solo il turno di Bonifazi, invece quasi certamente la SPAL punterà il mercato per un terzino sinistro dopo il crack di Mohamed Fares, al centro del mercato da tempo ma che, almeno finora, era rimasto in biancazzurro.

RECA, LAXALT E STRINIC - I nomi sono diversi: il più semplice da raggiungere è certamente l'esterno dell'Atalanta, perché il polacco è oramai ai margini della rosa e i rapporti fra le società sono ottime visti anche gli ultimi arrivi da Berisha a D'Alessandro. Più complicato arrivare a Diego Laxalt, che ha chiesto di rimanere al Milan, mentre per Strinic ci può essere un derby con il Parma. Difficile, invece, arrivare a Mirko Bonifazi, che nelle ultime stagioni ha sempre giocato a Ferrara.

30 MILIONI PER PETAGNA - Le richieste fioccano anche per il centravanti, con il Siviglia che ha chiesto informazioni ma è scappato dopo la valutazione data dai ferraresi. D'altro canto è arrivato per 16 milioni - fra prestito e obbligo di riscatto - e l'idea è quella di monetizzare, oppure tenersi il calciatore. Anche la Lazio ha mostrato interesse, ma la situazione è ferma.