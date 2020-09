Dal Kosovo: oggi può essere il giorno di Muriqi alla Lazio. 20 milioni al Fenerbahce

Dal Kosovo annunciano per oggi la possibilità che si arrivi ad una definizione degli accordi per Vedat Muriqi alla Lazio: il Corriere dello Sport sottolinea che l’ultima offerta della Lazio, dopo vari rilanci, è quantificabile in 18,5 milioni più due di bonus (totale di 20,5 milioni). I turchi hanno giocato continuamente al rialzo, hanno mancato alcuni appuntamenti per chiudere, spariscono e riappaiono, ma il momento delle firme non dovrebbe essere lontano.

