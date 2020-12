Dal Lumezzane al Monza, passando per 4 big: la carriera sulle montagne russe di Balotelli

Serie C, Serie A, Premier League, Ligue 1. Adesso la Serie B: Mario Balotelli sta per cominciare un'altra tappa di una carriera vissuta tutta sulle montagne russe. Dal Lumezzane, club in cui è cresciuto, e i primi trionfi con la maglia dell'Inter (compresa la Champions League) all'ultima infelice parentesi, quella di Brescia, sono passati 15 anni. Tre lustri in cui SuperMario ha incantato ma è anche diventato - forse - il rimpianto più grande del calcio italiano e mondiale. Qualità indiscutibili ma anche un carattere difficile e tante "Balotellate" diventate famose, che lo hanno frenato sempre sul più bello. Manchester City, Liverpool, Nizza e Olympique Marsiglia le sue squadre all'estero, in Italia non si è mai mosso dalla Lombardia. Gli mancava il Monza, che ora è pronto ad accoglierlo, come già ha fatto con Kevin-Prince Boateng. Una coppia che può letteralmente incendiare il campionato cadetto e trascinare la formazione di Brocchi in Serie A. "Certi amori non finiscono", come sa bene Adriano Galliani, pronto a riabbracciare per la terza volta Balotelli. L'ultima di tante "ultime occasioni".