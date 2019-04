Dal manichino di Ferrier a Boateng. Il razzismo e la vergogna nel calcio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Opti Poba di Carlo Tavecchio è stato uno scivolone profondo da parte della massima autorità del calcio italiano. Venne sospeso a elezioni già avvenuta alla guida della FIGC per i commenti discriminatori ma quel che resta dell'operato dell'ex numero uno della Federcalcio, di quel momento, di quella frase, di "Opti Poba che è venuto qua che prima mangiava le banane e adesso gioca titolare nella Lazio" è solo la profonda sensazione di dilettantismo e inadeguatezza al ruolo. Il razzismo, i fischi e gli ululati sono qualcosa di ben diverso. E' branco, è massa, è insulto profondo e inaccetabile. Che nel calcio non è certo cosa purtroppo nuova ma radicata nel tempo e in ogni latitudine. Nella primavera del 1996 la dirigenza dell'Hellas Verona era prossima all'acquisto di Maickel Ferrier: sarebbe stato il primo giocatore della storia del club scaligero ma i tifosi esposero un manichino nero impiccato con la maglia del Verona, sostenuto da due figuri travestiti con la maschera del KKK. Akeem Omolade venne fischiato dai tifosi del suo Treviso: ululati e striscioni razzisti da parte dei propri, mica degli avversari che lo difesero. La giornata successiva, capitan Paolo Bianco e compagni entrarono in campo col volto dipinto di nero. Marc Zoro del messina scoppiò a piangere, col pallone in mano. Interruppe la gara contro l'Inter, Adriano e Obafemi Martins lo avvicinarono per tranquillizzarlo, la società nerazzurrà si scuserà per l'episodio. Anno 2013: Kevin Prince Boateng lasciò il campo durante un'amichevole a Busto Arsizio contro la Pro Patria. Troppi cori, troppo insulti, troppi buu verso di lui, Urby Emanuelson, Mbaye Niang. Chi, come Kean, esultò in faccia ai tifosi del Cagliari, fu Samuel Eto'o: la gara venne interrotta per insulti razzisti, lui segnò e andò a fare la scimmia in risposta sotto la curva. Kalidou Koulibaly è il caso celebre e più recente in Serie A, i suoi applausi di rabbia e la reazione di San Siro, quello più fresco sono i buu a Adriano Ferreira Pinto in occasione di Pontisola-Como tra i dilettanti. Perché l'imbecillità purtroppo non ha geografia o categoria.