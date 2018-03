Dal mercato alla papera: Donnarumma, una serata no e un'offerta che non può arrivare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianluigi Donnarumma sempre protagonista, nel bene e nel male. Dal mercato al campo. In settimana è esploso l’ennesimo caso di mercato legato al giovane estremo difensore del Milan. Forse il miglior ’99 del mondo, ma l’offerta da 70 milioni di euro che il Milan chiede per sedersi al tavolo delle trattative sembra davvero complicata. Ancora di più, dopo questa sera.

L’eliminazione arriva più per gli episodi, che per la prestazione. Due episodi: il rigore concesso (regalato?) a Welbeck è quello che strozza l’urlo in gola ai rossoneri. Ma l’errore di Gianluigi Donnarumma, che pure fin lì aveva salvato in un paio di occasioni il risultato, è quello che toglie le speranze, a Gattuso e ai tifosi del Diavolo più in generale.

Nessuna croce addosso: a 19 anni sbagliare si può, forse si deve anche. Però la papera europea di Gigio è la peggior copertina possibile per un portiere che vorrebbe, potrebbe, dovrebbe essere uno dei grandi protagonisti del prossimo mercato. Chi offre 70 milioni di euro per un portiere dal potenziale sconfinato, ma non nuovo a errori anche determinanti? È una domanda abbastanza ovvia, visto il clamore, mediatico e non solo, che circonda Donnarumma. Senza che lui ne abbia colpe: lui, giovane talento, cresce, sbaglia, impara. Nessuno, alla sua età, ha mai potuto vantare tre anni da titolare come portiere del Milan. Le colpe, se di questo si può parlare, sono di chi fa esplodere un caso dopo l’altro. A oggi, Donnarumma non è il miglior portiere del mondo. Non è il miglior portiere della Serie A, non è il miglior portiere italiano. Può diventarlo, però: ha tutto per esserlo, con i giusti tempi. Lasciamo che lo possa fare.