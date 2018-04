Dal Milan cinese al Milan a stelle e strisce: Stillitano lavora al progetto

Dalla Cina agli Stati Uniti. Da Yonghong Li a Stephen Ross. Il futuro del Milan viaggia sull’asse Pechino-New York. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, tra le persone che studiano il dossier rossonero in vista di una possibile cessione del club, ci sarebbe anche Charlie Stillitano, numero uno di Relevent Sports, la società che organizza l’International Champions Cup.

Stillitano è anche il braccio destro del miliardario Stephen Ross, imprenditore immobiliare con un patrimonio stimato di 12 miliardi di dollari, già proprietario di una squadra di football americano (i Miami Dolphins). Ross è il nome più concreto nella lista dei possibili acquirenti del Milan in caso di uscita di scena di Yonghong Li. Il ricco uomo d’affari statunitense avrebbe affidato proprio a Stillitano il compito di effettuare sondaggi con il Milan.

Il futuro della società rossonera, dunque, potrebbe essere a stelle e strisce. A New York hanno sede sia la Relevent Sports che il fondo Elliott, l’hedge fund che dovrebbe vagliare eventuali offerte per il Milan in caso di subentro nella proprietà. Stillitano lavora al progetto con una motivazione personale in più: è da sempre un tifoso milanista.