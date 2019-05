Dal no alla Lazio alla tentazione Roma: Pallotta pensa al "Loco" Bielsa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marcelo Bielsa è l'ultima tentazione per la Roma, intenzionata a ripartire senza Ranieri al termine di questa stagione. Secondo quanto riferisce Sky Sport Pallotta, intenzionato a chiamare un profilo internazionale per la rinascita della Lupa, potrebbe portare nella capitale l’attuale allenatore del Leeds. Un tecnico che aveva già sfiorato l’arrivo a Roma qualche anno fa, quando l’accordo con la Lazio di Claudio Lotito era praticamente fatto, salvo poi essere rimangiato dallo stesso tecnico in extremis.