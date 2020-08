Dal nulla, o quasi. Con McKennie la Juve sogna di aver trovato l'erede di Matuidi e Khedira

vedi letture

Un americano a... Torino. Weston McKennie, quasi dal nulla, è diventato un nuovo calciatore della Juventus, regalandosi un'avventura in un contesto top proprio nelle ore in cui festeggia 22 anni. Non inganni l'età ancora giovane, visto che il centrocampista di Little Elm, località del Texas che gli ha dato i natali, può vantare già 91 presenze tra i professionisti con lo Schalke 04 e la capacità di interpretare più di un ruolo, sia in mezzo - dove conta qualche esperienza pure sull'esterno destro - che in difesa, dato che è stato chiamato - pur rare volte - a disimpegnarsi da centrale. Fisico roccioso, più avvezzo al cartellino (ne ha presi 9 in 32 presenze nella scorsa stagione) che al gol o all'assist (rispettivamente 3 ed 1 nello stesso arco temporale), per caratteristiche parrebbe essere l'erede designato di due mezzali come Khedira e Matuidi, due che hanno reso fondamentali centimetri e chili quando ce n'era bisogno. Lavoro, lotta ed umiltà: queste le sue armi migliori. Il riscatto definitivo passa anche dalla bontà dell'annata che va cominciando, e nelle sue intenzioni c'è tutta la voglia di costringere la Juve ad arrivare a quella spesa complessiva da oltre 20 milioni.