Dal Panathinaikos al Chelsea: viaggio nel Messi centenario

In calce primo e ultimo (per ora) gol: dal 2005 ad oggi

Sedici di destro, quattro di testa e ottanta di sinistro (cinque punizione e nove rigori tra questi). Ben sette triplette, ma anche un poker e un pokerissimo (primo nella storia della Champions). I due segnati ieri sono i gol numero 20 e 21 negli ottavi di finale, in generale il novantanovesimo e centesimo nella manifestazione da parte di Lionel Messi. La Pulce argentina è il secondo nella storia della manifestazione a raggiungere la tripla cifra, naturalmente dopo Cristiano Ronaldo. Nelle competizioni UEFA è il secondo di sempre, ma rispetto a Ronaldo ha due anni in meno e il vantaggio di aver raggiunto quota 100 in meno gare: 123 Messi, 144 il lusitano. Numeri incredibili di un talento senza limiti, che ha colpito nove volte l'Arsenal, otto Milan e Celtic, sette il Bayer Leverkusen e così via. Una storia, quella tra il gol in Champions e l'argentino, iniziata nel 2005 con la rete al Panathinaikos e continuata per dodici anni e mezzo, fino ad ora, fino al decisivo tris con cui ha regolato il Chelsea tra andata e ritorno. In una parola... un alieno.