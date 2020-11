Dal Portogallo... al Portogallo. Superato il Covid, dopo 24 giorni CR7 torna alla normalità

Smaltita la quarantena per la positività al Covid-19, dopo la Juventus Cristiano Ronaldo ritrova anche il Portogallo. L'attaccante bianconero, infatti, è stato convocato quest'oggi dalla propria Nazionale (che mercoledì affronterà Andorra in amichevole, successivamente Francia e Croazia in Nations League), esattamente 24 giorni essere risultato positivo al Coronavirus per la prima volta: era il 13 ottobre scorso, proprio mentre si trovava in Nazionale, e fu costretto a saltare il match del 14 ottobre vinto dai lusitani per 3-0 sulla Svezia. Una lunga assenza dai campi, terminata domenica scorsa con la Juventus, nel secondo tempo della gara contro lo Spezia corredato anche da una doppietta. Ieri sera, altri 90' in Champions League nella vittoria di Budapest contro il Ferencevaros, adesso il cerchio si chiude con la chiamata del Portogallo che lo lancia tra i protagonisti più attesi delle prossime settimane.