Dal Portogallo: Bruno Fernandes e Gelson Martins vicini al Benfica

Nelle scorse ore i nomi di Gelson Martins e Bruno Fernandes, giocatori in procinto di svincolarsi dallo Sporting Lisbona, sono stati accostati ad alcune squadre italiane. Il primo è seguito dalla Juventus, il secondo dalla Roma, ma secondo i media lusitani fra cui A Bola e Record il loro futuro potrebbe essere ancora in Portogallo. Il Benfica infatti vorrebbe sfruttare la situazione per portarli entrambi al Da Luz, tanto che il presidente si è già incontrato con l'entourage di Gelson Martins. Per Bruno Fernandes, invece, sarebbe già stata formulata un'offerta da 4 milioni netti a stagione.