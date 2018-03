Dal Portogallo confermano: il Tottenham insidia le italiane per Cristante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Bryan Cristante come Talisca". Il quotidiano portoghese O Jogo scrive così in merito al centrocampista ora all'Atalanta, che il club bergamasco riscatterà dal Benfica per appena quattro milioni di euro. La Dea metterà a bilancio una grossa plusvalenza in estate, viste le richieste che può vantare l'ex Milan tra cui Juventus, Inter, Roma senza dimenticare il Tottenham. Stessa situazione, scrive il giornale lusitano, per il trequartista brasiliano ora al Besiktas: i turchi vogliono riscattarlo, per poi cederlo ai top club europei da tempo sulle tracce del calciatore sudamericano.