Dal Portogallo: il Napoli vuol chiudere per Rui Patricio prima del Mondiale

Tramite A Bola emergono nuove indiscrezioni riguardanti l'interessamento del Napoli per il portiere dello Sporting Lisbona, Rui Patricio. In particolare il club di De Laurentiis vorrebbe chiudere prima dell'inizio del Mondiale e per convincere i lusitani sarebbero pronti 20 milioni di euro. Ancora pochi, probabilmente, per convincere lo Sporting.