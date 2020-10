Dal Portogallo: Joao Mario in arrivo allo Sporting. Restano dubbi sul pagamento dell'ingaggio

Sembra ormai fatta per il ritorno di Joao Mario allo Sporting: come riportano i maggiori quotidiani portoghesi, il centrocampista arriverà in prestito dall'Inter, che potrebbe pagare addirittura i due terzi dello stipendio. Il giocatore attualmente guadagna 2,7 milioni a stagione.

Da verifiche effettuate dalla nostra redazione in ambienti vicini ai nerazzurri, tuttavia, la situazione risulta diversa da quanto raccontato in Portogallo. Il giocatore è sì vicino al passaggio allo Sporting (il mercato lusitano chiude questa sera), ma l'Inter non sembra assolutamente intenzionata a partecipare in questi termini al pagamento dello stipendio.