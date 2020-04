Dal Portogallo, Joao Mario per Acuna: Inter e Sporting stanno valutando lo scambio

Attualmente in prestito alla Lokomotiv Mosca, il centrocampista portoghese João Mario non rientra nei piani dell'Inter e in estate dovrà guardarsi attorno nel caso in cui non dovesse essere riscattato dalla società moscovita.

In questo senso, dal quotidiano lusitano A Bola arrivano oggi novità sul suo futuro: lo Sporting Lisbona è infatti molto interessato a un suo ritorno ed è pronto a mettere sul tavolo il cartellino di Marcos Acuña, laterale argentino che l'Inter ha già trattato a gennaio.