Dal Portogallo: lo Sporting deve risarcire Mihajlovic con 3 milioni di euro

© foto di Simone Bernabei

Lo Sporting Lisbona è stato condannato dal TAS al pagamento di 3 milioni di euro a Sinisa Mihajlovic. La decisione è definitiva, col club lusitano che non potrà fare appello. I fatti si riferiscono al 2018, quando Mihajlovic fu annunciato come nuovo allenatore dello Sporting salvo esser mandato a casa poche ore dopo a causa del cambio di proprietà. Per questo lo Sporting dovrà risarcire il tecnico del Bologna con 3 milioni di euro.