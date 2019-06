Dal Portogallo: Napoli su Grimaldo. Offerti 25 milioni più Mario Rui

© foto di Simone Bernabei

"Napoles ataca Grimaldo", si legge sulla prima pagina del quotidiano portoghese Record. Il presidente del Benfica Luis Felipe Vieira nelle scorse ore è stato a Roma per incontrare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con l'obiettivo di ascoltare la proposta azzurra per l'esterno Alejandro Grimaldo. Un'offerta, quella del Napoli, concreta e interessante, visto che avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di Mario Rui per arrivare allo spagnolo, anche se per il momento la risposta lusitana è stata negativa.