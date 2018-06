Dal Portogallo: niente Serie A per Talisca, il Benfica lo vende in Cina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Italia, e neanche Premier League, per Anderson Souza Conceição, meglio noto più semplicemente come Talisca, centrocampista offensivo classe '94 del Benfica, seguito in Serie A da Juventus e Roma. Secondo quanto riferito dal Correio da Manhã, infatti, il club lusitano avrebbe definito l'affare con un club cinese, da cui il Benfica incasserà "una fortuna". Nei prossimi giorni l'affare dovrebbe diventare ufficiale.