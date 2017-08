Dal Portogallo: Roma sulle tracce di Douglas del Barcellona

© foto di Federico Gaetano

La Roma è entrata in corsa per il laterale destro brasiliano Douglas di proprietà del Barcellona, che è richiesto anche dal Benfica. Lo rivela il sito portoghese sport: i giallorossi sarebbero disposti a pagare l'intero stipendio di Douglas che è di 1,2 milioni di euro all'anno. Il campionato italiano potrebbe essere maggiormente attrattivo per il giocatore, ma per lui ci sono offerte dalla Spagna e dal Brasile.