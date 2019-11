© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'addio senza nemmeno aspettare il finale, l'uscita dal campo a testa bassa e mormorando parole non identificate verso la panchina durante la sfida al Milan sono già acqua passata. Secondo il Correio da Manhã, Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri si sono già confrontati e chiariti dopo quanto accaduto in occasione del cambio di cui il lusitano è stato protagonista durante la gara di domenica sera scorsa. Il contatto, rivela il quotidiano, sarebbe avvenuto telefonicamente, nelle scorse ore, a chiudere un "caso" che sta facendo discutere anche oggi, a quattro giorni dal successo dei bianconeri firmato Dybala.