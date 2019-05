Dal Portogallo: Wolves in vantaggio per Marega ma c'è anche la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da A Bola in Portogallo, la Roma sarebbe molto interessata a Moussa Marega, punta del Porto che ha eliminato i giallorossi agli ottavi di Champions League. Il giocatore ha segnato 21 gol in 46 partite ufficiali disputate in questa stagione ed ha attirato anche le attenzioni del Wolverhampton Wanderers in Premier League. Il club inglese sarebbe in vantaggio perché disposta a pagare l'intera clasuola rescissoria da 40 milioni di euro, ma la società capitolina non ha intenzione di mollare il colpo.