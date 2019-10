© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mundo Deportivo analizza la traiettoria della carriera di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus. Ventiquattro anni, era a un passo dalla firma con il Barcellona nel 2018. Però il club franco-qatariota si mise in mezzo e così il Barça decise di andare su Frankie de Jong dell'Ajax. La trattativa è poi andata appannaggio della Juve ma per adesso ha giocato titolare solo due volte, contro Brescia e SPAL, e solo una ha giocato per 90. Ed è così che, per ora, è rimasto fuori dalle gare contro le big e pure dalla Nazionale francese di Didier Deschamps.