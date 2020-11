Dal rapporto con Totti e Conti alle sfide con il “Principe” Giannini: ecco l’A1 di Maradona

La chiamano autostrada del sole e chissà quante volte Diego Armando Maradona avrà percorso la Napoli-Roma. Tantissime tra sfide di Coppa Italia e campionato, con tante storie che si intrecciano tra loro, soprattutto con quei giocatori cresciuti nella Capitale. A partire da Bruno Conti, Marazico per tutti. In un’intervista recente disse: “Mi piace ricordare di quando Diego ed io eravamo entrambi capitani. Al momento dello scambio del gagliardetto Diego mi disse all’orecchio ‘vieni a giocare a Napoli’. Fu una gioia indescrivibile”. E ci fu veramente la volta che Bruno Conti fu a un passo dall’andare via da Roma, salvo poi ripensarci. A Diego, però, lo legherà sempre un rapporto speciale, al punto di riceverlo direttamente a Trigoria dopo aver preso in mano la prima squadra nell’anno dei quattro allenatori che per poco non porta alla retrocessione della Roma. Maradona, però, in quell’occasione non fece mancare la sua vicinanza a Bruno Conti e Totti che di quella squadra era il capitano.

Ecco contro Francesco, escluse le partite del cuore, non ci ha mai giocato. Diego lascia l’Italia nel 91, Totti fa il suo esordio in A un anno dopo, ma l’ex Diez di Napoli ha sempre avuto un debole per il capitano giallorosso. “Francesco è il migliore che abbia mai visto in vita mia” ha detto recentemente il Pibe de Oro. Parole che hanno un peso specifico importante se dette dal calciatore più forte di tutti i tempi e da quello che da bambino era uno dei due idoli di Totti. L’altro era Giannini, uno che Maradona conosce bene e con il quale tante volte ha scambiato una stretta di mano prima dei match. Come ad esempio nella stagione 86-87 (anno dello Scudetto del Napoli), quando ai partenopei bastò la rete proprio del suo dieci per espugnare l’Olimpico. Perché come ama ricordare Giannini: “Io sono stato il Principe, ma Diego è il Re del calcio”. E lo sarà per sempre.