Dal Real Madrid al Manchester City, tutti su Fabian Ruiz. Ma il Napoli lo blinda

Tra i tanti talenti del Napoli chiacchierati sul mercato - sottolinea La Gazzetta dello Sport - c'è in particolare Fabian Ruiz, nel mirino del Real Madrid da tempo. Pare, però, che il Napoli non abbia gradito l’iniziale ritrosia a trattare Jovic (ritenuto incedibile qualche mese fa, blindato da una bugia), tranne poi inserirlo proprio in questi giorni nell’operazione per portare Ruiz a Madrid. Il d.s. Giuntoli già da tempo lavora, coi manager di Fabian, per allungare il contratto che scade nel 2023 (si parla di altri due anni, fino al 2025): a frenare il tutto la famosa clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire nell’accordo, (180 milioni) per lasciarlo libero eventualmente prima e che lo staff dello spagnolo ritiene eccessiva.

La parola di Gattuso - Ma a breve è previsto anche il rinnovo di Gattuso che, con garbo, ha sussurrato le pedine imprescindibili per arrivare ancora in Champions: Ruiz, Zielinski, in mediana, Insigne e Mertens avanti, mentre in difesa potrebbe chiudere un occhio se per Koulibaly ci fosse un affarone.

Piste tutte straniere - Un dato accomuna Real, City e Barcellona: tentare l’assalto questa estate e - comunque - prima degli Europei. Ma De Laurentiis - si legge sempre su La Gazzetta dello Sport - i suoi gioielli sa gestirli senza fretta. E anche la mossa di inserire contropartite da sballo nella trattativa non cambia il prezzo e la strategia: 80 milioni, pur puntando a strappare il rinnovo a Fabian fino al 2025.