Dal recupero al rinvio per il virus: Chiellini, aspettando gli Europei. Anche a (quasi) 36 anni

C'è chi avrebbe saltato gli Europei per infortunio e, per quanto si possa essere contenti di questi tempi, un po' alla notizia del rinvio avrà abbozzato un mezzo sorriso. Una nuova occasione, per tanti. E poi c'è chi ha fatto di tutto per esserci, ma ora dovrà aspettare ancora un po'. E quella che gli sembrava una corsa è appena diventa una rincorsa ancora più lunga.

È il caso di Giorgio Chiellini. Una stagione davvero strana, quella del capitano azzurro: subito in gol con la Juventus ad agosto, poi si ferma. Il ginocchio fa crack, inizia un percorso con due obiettivi chiari. Provare a esserci in finale di Champions, e soprattutto partire in giro per l'Europa agli ordini di Roberto Mancini. Per arrivarci, il recupero è quasi lampo: cinque mesi e Chiello è di nuovo titolare, in campionato, con la sua Juve. Il primo traguardo, virus permettendo, è ancora in piedi. Per il secondo, invece, ci sarà da attendere ancora un po'.

Nel 2021 spegnerà 36 candeline. Gli anni passano, anche per le rocce. Chiellini sarebbe arrivato a Euro2020 a poche settimane dal 35° compleanno, matematica vuole che una stagione in più porti a 36 il conteggio. È un ostacolo di per sé? No, per informazioni può chiedere a Cristiano Ronaldo, che ha vinto il Portogallo insieme a Ricardo Carvalho, 38 anni e 53 giorni al momento del trionfo. Però aveva corso per recuperare e ora avrà un sacco di tempo in più per presentarsi ai nastri di partenza tirato a lucido. Perché, dopo il grande recupero, a Euro 2021 ci vorrà essere, di sicuro. Per non darla vinta a nessuno, neanche al virus.