Dal rigore al gol annullato, fino alla beffa: lo sfogo del Sassuolo sul VAR

Genoa-Sassuolo 2-1 (29' rig. Criscito, 33' Obiang, 86' Pandev)

Il rigore assegnato al Genoa al 29', il gol annullato a Djuricic al 77' e il presunto fallo di Criscito su Berardi (non sanzionato) prima del gol partita di Pandev all'86'. È un post-partita amaro, amarissimo per il Sassuolo, uscito sconfitto da Marassi dopo aver meritato sul campo almeno il pareggio.

Così, nel mirino dei dirigenti e dell'allenatore neroverde, a fine partita è inevitabilmente finito anche il direttore di gara Massimiliano Irrati, che questo pomeriggio ha fatto almeno tre scelte che a caldo stanno già facendo discutere.

Queste le reazioni dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali e di mister Roberto De Zerbi ai microfoni di Sky Sport:

Giovanni Carnevali :

"Abbiamo fatto una buona gara, ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Sull'arbitraggio meglio non parlarne, ci sarebbero da scrivere tante cose... Ci sono determinate situazioni che ti danneggiano. Le immagini sono chiare, si vede bene cos'è successo in campo".

Ha parlato con Obiang e Berardi?

"Sì, ma non ce n'era bisogno. Obiang non ha toccato Sanabria, non c'era assolutamente rigore (rigore 1-0 Genoa, ndr). Stesso discorso su Berardi, era un fallo che doveva essere fischiato (gol 2-1 Genoa, ndr)".

Roberto De Zerbi :

"Il rigore del Genoa è scandaloso, il fallo su Berardi c'era eccome. Dà fastidio, in questo modo è pesante. Il rigore non esiste, perché non esiste il contatto. Se uno non protesta, è scemo? Quando vado via dagli incontri con Rizzoli e ci viene chiesto di non far protestare i giocatori, io lo faccio. Ma la partita è stata condizionata da due episodi inesistenti e contrari a quello che ha scelto l'arbitro. Non parlo del gol annullato a Djuricic (possibile 2-1 Sassuolo, ndr), ma mi è sembrato abbastanza chirurgico".

Come valuta i singoli episodi?

"Ci sono giocatori bravi e meno bravi, e anche arbitri bravi e meno bravi. Oggi Irrati è stato sfortunato, mi è sembrato particolarmente sfortunato. Io sono d'accordo e favorevole al VAR, ma vorrei capire dov'è il contatto Sanabria-Obiang... Se sono così forte nei giudizi, è perché non vedo regolarità su Berardi e non vedo contatto su Sanabria".