Dal rinnovo con la Roma al nuovo assalto Inter: la stagione in numeri di Edin Dzeko

vedi letture

L'Inter è tornata a pensare ad Edin Dzeko per rinforzare l'attacco di Antonio Conte. Una dimostrazione d'interesse non ancora così pressante come quella della scorsa estate, ma comunque esemplificativa per quanto riguarda il gradimento dei nerazzurri per il bosniaco. La stagione sta per ripartire dopo oltre 3 mesi di stop e forse serviranno ancora alcune settimane per passare alla fase operativa, ma intanto può servire rileggere i numeri della stagione di Dzeko alla Roma per immaginare l'impatto sulla squadra di Conte.

Già superate le reti dello scorso anno - Il 2018/2019 non fu propriamente l'anno migliore della carriera del bosniaco. Le reti complessive spalmate su 40 gare furono 14 (9 in campionato e 5 in Champions), accompagnate da 10 assist. Quest'anno, in 32 apparizioni e con ancora 12 gare di campionato da giocare (più l'Europa League), Dzeko ha già esultato 15 volte con il contorno di 9 assist per i compagni. Volendo proiettare il tutto sul finale di stagione, non è difficile ipotizzare uno score da oltre 20 reti complessive. Ma a sostenere il desiderio nerazzurro c'è dell'altro: questa stagione quando Dzeko ha segnato la Roma raramente ha perso. Nelle 15 occasioni in cui ha trovato la via del gol (sempre e solo reti singole), infatti, solo 2 volte la Roma ha poi perso la partita.