Dal Sassuolo agli interessi europei. Perché De Zerbi è diventato un fenomeno internazionale

Si ispira a Pep Guardiola e pure a Marcelo Bielsa, fra gli altri. Due allenatori detentori del sapere sportivo legato al bel gioco e allo stile offensivo. Il tutto, necessariamente, legato ai risultati. La prerogativa di Roberto De Zerbi però, al netto dei modelli da cui trarre ispirazione, è quella di restare fedele alle proprie idee. Alla propria filosofia calcistica che, apprezzabile o meno a seconda dei gusti, è chiara ed evidente in ogni frame di gioco di quel Sassuolo che la scorsa stagione si è piazzato all’ottavo posto e che quest’anno insegue il Milan al secondo posto. E proprio quelle idee di calcio che i neroverdi stanno esprimendo da molti mesi a questa parte hanno attirato gli interessi di molti. Di colleghi, di direttori sportivi e presidenti, dei tifosi. Italiani e non. Sì perché la sua crescita tecnico-tattica nel corso delle ultime stagioni è stata evidente e ha messo in luce un timbro europeo, più che italiano nel senso classico del termine. Il 4-2-3-1 e lo stile di gioco votato al segnare un gol in più dell’avversario piuttosto che a subirne uno in meno ha avuto recentemente eco su El Pais, quotidiano spagnolo che sottolineava questi aspetti e ne esaltava i risultati. Ma titoloni a parte, i riconoscimenti sono arrivati anche dal Barcellona, per quello che solo poche stagioni fa stava per diventare tecnico del Las Palmas in Liga. A maggio il club blaugrana lo scelse come professore per un giorno: una video lezione intensa e completa, per lo staff del settore giovanile catalano. La Masia, tanto per chiamare le cose col proprio nome. E chissà quanto sia stato un caso, che molti bookmarker avessero addirittura accostate il suo nome alla panchina dei grandi, di Messi e compagni.

Voli pindarici a parte, quello di De Zerbi e del suo Sassuolo è uno dei risvolti migliori e più positivi del calcio post lockdown. “La sua idea di calcio ti entra nelle vene e una volta che comincia a circolare diventa impossibile farne a meno”, ci aveva raccontato mesi fa Francesco Farioli, suo ex collaboratore oggi vice all’Alanyaspor. Un calcio che mette le qualità individuali al centro e soprattutto al servizio della squadra, che tu sia il portiere, il terzino o l’attaccante di riferimento. I miglioramenti dei singoli sono evidenti e non riguardano solo i Locatelli, i Boga o i Caputo ed i risultati oggi sono tutti dalla sua parte. Sarà anche per questo, ma certamente non solo per questo, che il suo nome inizia ad avere un respiro sempre più internazionale.